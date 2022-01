Il Covid torna ad uccidere a Castellammare: un nuovo decesso in ospedale

Il Covid torna a colpire a Castellammare di Stabia. P.R., 79enne residente in via Napoli, ha perso la vita per complicanze polmonari dovute dal Covid. L'uomo, positivo dallo scorso 30 dicembre, era stato ricoverato in ospedale in conseguenza dell'aggravamento delle sue condizioni di salute.

E' la quarta vittima della quarta ondata del Covid a Castellammare. Ieri sono stati ben 30mila i positivi in Campania con 20 decessi.