"Se ne è andato il mio compagno di una vita": ucciso dal Covid noto commercialista

"Il mio adorato compagno di una vita, Costantino Ricciardi, è andato via lasciandomi per sempre nello sconforto più assoluto! Persona umile, disponible, generosa, interessata al bene della comunita’, punto di riferimento , un sicuro appoggio per tutti in caso di necessità ... Mia guida, mio sostegno, mio tutto!!! Come farò senza di Lui? A chi mi rivolgerò? Chi mi sosterrà ? Chi mi incoraggerà ? Dio mio dammi la forza e il coraggio di affrontare questa terribile prova", sono le parole di Nellina Basile, la moglie, per la morte di Costantino Ricciardi, ucciso dal Covid dopo una settimana di ricovero al Cotugno.

Cordoglio per il noto commercialista anche dal virologo Giulio Tarro.