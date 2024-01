Lutto nel mondo della politica: addio a Cosimo Boemio

Lutto a Casoria per la morte di Cosimo Boemio nota personalità politica locale. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Casoria Raffaele Bene.

"È un lutto che sento profondamente quello per la dipartita dell'ex assessore comunale Cosimo Boemio, brillante amministratore di Casoria e non solo. La nostra comunità e la politica perdono un punto di riferimento, io un amico sincero e la sua famiglia un faro Condoglianze alla famiglia Boemio ed a quanti l'hanno amato e stimato e che ora sono chiamati a far tesoro dei suoi preziosi insegnamenti", si legge in un post pubblicato sui social.