Lutto nel mondo dello sport: l'ex allenatore ucciso da un brutto male

Una terribile notizia ha scosso, nelle scorse ore, il mondo del calcio dilettantistico. All'età di 51 anni è morto Corrado Sorrentino, ex calciatore ed allenatore che ha legato la sua carriera all'Internapoli (poi diventata Puteolana Internapoli) dove è stato prima calciatore e poi da allenatore, portando il club campano dall'Eccellenza alla Serie D.

Soorentino viene ricordato anche per l'esperienza alla Carpisa Napoli. Il noto allenatore combatteva da diversi anni contro un brutto male che lo aveva costretto anche a lasciare la panchina. In tanti lo hanno ricordato anche sui social con diversi messaggi. "Ciao Corrado Sorrentino e’ stato un onore lavorare insieme a te alla Puteolana dieci anni fa. Una persona dal cuore grande, preparata e perbene. Un uomo e un’atleta come pochi. Un dispiacere immenso. Una notizia tristissima. Le più sentite condoglianze alla famiglia. Ciao Corrado R.I.P", scrive Pasquale.