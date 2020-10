Coronavirus, nuovo decesso a Torre del Greco: sono 22 in totale in città

Sono 22 in totale le vittime del Coronavirus a Torre del Greco. Il sindaco Giovanni Palomba ha annunciato in occasione del consueto aggiornamento dal Centro operativo comunale il decesso di un uomo di 76 anni. Sarebbe la seconda vittima della seconda ondata della pandemia. Continuando con i freddi numeri il primo cittadino ha comunicato anche 22 nuovi casi di positività da Coronavirus, uno di questi ricoverato in ospedale, e l’avvenuta guarigione di 11 persone che in precedenza erano risultate positive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Purtroppo le condizioni di una persona, risultata contagiata nei giorni scorsi, si sono aggravate e attualmente è ricoverato presso il Covid Center. In totale a Torre del Greco risultano ad oggi attivi 308 contagi, di cui otto soggetti in regime ospedaliero. Sono 172, invece, i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria.