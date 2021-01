Ancora un morto per Coronavirus a Torre del Greco: l'annuncio del sindaco

Un decesso, 77 nuove guarigioni, 35 nuovi casi di positività: è il bilancio comunicato dal sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba e trasmesso dal Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento con i responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud e con l’Unità di Crisi Regionale.

La vittima

La vittima del Covid è un 69enne, D. G. P. che va purtroppo ad aggiungersi agli altri 81 concittadini che hanno perso la vita nell’ultimo periodo. Un triste bilancio che il sindaco comunica ogni giorno anche sulla sua pagina facebook ricordando di mantenere sempre comportamenti corretti e responsabili. Per tornare ai numeri, in totale gli ospedalizzati sono 29, i cittadini in isolamento domiciliare sono 308, mentre il numero dei guariti sale a 2516.

Si attende ancora il risultato di 245 tamponi i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni. Certificati anche 35 nuovi casi di positività al COVID-19, di cui 3 in regime ospedaliero, 2 ripositivizzati in regime ospedaliero ed i restanti in isolamento domiciliare.

Il cordoglio del sindaco

"Esprimo massima vicinanza – così il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba - alla famiglia del nostro concittadino scomparso quest'oggi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell'intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti".