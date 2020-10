Coronavirus, lutto a Somma Vesuviana: l'annuncio del sindaco

“Purtroppo registriamo ufficialmente il primo morto di questa nuova fase. Si tratta di una persona che era ricoverata in ospedale, la notizia è di queste ore e non escludo che i morti possano essere due anche se su questo altro caso non abbiamo ancora l’ufficialità. Sono affranto e vicino alle famiglie di queste persone. Tutta la città di Somma Vesuviana si stringe nel dolore". Questo il triste annuncio del sindaco Salvatore Di Sarno alla cittadinanza di Somma Vesuviana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"L’unico modo concreto per testimoniare vicinanza da parte nostra e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, è rispettare le norme di sicurezza sanitaria: mascherine anche all’aria aperta, rispetto degli orari di chiusura, non circolare dopo le ore 23, distanziamento fisico e igienizzazione delle mani. In questo momento abbiamo ricevuto il Decreto del Governo e non sono escluse però altre misure. Nelle prossime ore aggiorneremo anche il bollettino su Somma Vesuviana. Anche questa notte è stato costante il servizio di controllo e di pattugliamento notturno e ringrazio tutte le forze in campo. Devo segnalarvi che in alcune zone del paese ed in particolare in località Cupa di Nola si stanno verificando furti. Io personalmente sono stato sui posti dove abbiamo effettuato i controlli in periferia e nelle aree centrali di Somma Vesuviana”, ha concluso il primo cittadino.