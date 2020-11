Un altro anziano ucciso dal Covid: lutto a Roccarainola

Ancora un decesso per Coronavirus. A perdere la vita è stato un anziano di 89 anni di Roccarainola. L'uomo era ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino. L'anziano era ricoverato al Covid Hospital dallo scorso 7 novembre. Purtroppo non è bastata per lui la terapia subintensiva. Il suo corpo non è riuscito a reggere l'impatto del virus.

Il decesso dell'89enne è avvenuto la scorsa notte insieme a un altro anziano. Si tratta di un 82enne di Avellino che era prima ricoverato in terapia subintensiva e quando le sue condizioni sono peggiorate è stato trasferito in terapia intensiva.

