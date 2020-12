Il Covid stronca la vita di Giuseppe: aveva solamente 34 anni

Un ragazzo di soli 34 anni è morto dopo essere risultato positivo al Covid-19, come scrive Casertanews. Giuseppe Mosca, originario di Crispano, era un tecnico dell’Unità di Prevenzione Collettiva dell’Asl e non aveva patologie pregresse. Sgomento tra colleghi e parenti del 34enne che hanno pubblicato tanti messaggi di cordoglio sui social per ricordarlo.

"Una preghiera ad una giovane vita piena di speranza e futuro ..stroncata dal Covid", scrive Pietro, un collega di Giuseppe Mosca, dopo aver appreso la tragica notizia.