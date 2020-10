Muore dipendente comunale, era positivo al Covid: "Ha combattuto come un leone"

"Il Sindaco, la Giunta, i Consiglieri Comunali, i dipendenti comunali e tutta la Comunità di Tufino, increduli ed affranti piangono la scomparsa del dipendente Giuseppe De Stefano. Peppe era un punto di riferimento della struttura comunale ed ha combattuto come un leone in questi giorni contro il Covid. Purtroppo le sue fragili condizioni di salute non gli hanno consentito di sconfiggere questo mostro. Lo ricorderemo per sempre e siamo vicini alla moglie ed a tutta la famiglia in questo tristissimo momento". E' il post pubblicato su Facebook dall'Ammnistrazione comunale di Tufino sul decesso dello stimato dipendente comunale che era ricoverato per Covid nell'ospedale di Boscotrecase.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non mancano però le polemiche sui ritardi, come denunciato dal sindaco Carlo Ferone in una missiva inviata all'Asl Na 3 sud: "Sono arrabbiato perchè un dipendente del comune da me amministrato è morto. Sono arrabbiato perchè oggi avete rimandato indietro miei concittadini dopo averli convocati per il tampone. Sono arrabbiato perchè la prima volta li avete mandati a Palma Campania: hanno dovuto affrontare cinque comuni. E se qualcuno di loro fosse stato positivo. Ad oggi non riesco a programmare l'apertura del comune. Ho bisogno di sapere con precisione quando i dipendenti comunali temrineranno l'isolamento".