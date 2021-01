Ennesimo morto di Covid: l'annuncio del sindaco

Un annuncio mesto quello del sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba. Al termine del consueto punto al Centro operativo comunale organizzato per monitorare l’andamento della situazione contagi in Città, la fascia tricolore ha annunciato l’avvenuta morte di un altro concittadino. Si tratta di un uomo di 75 anni, è l’ottantesima vittima del Coronavirus a Torre del Greco dall’inizio dell’epidemia, la dodicesima dall’inizio del 2021. Un bilancio, quello tracciato dal sindaco, drammatico.

Nella cittadina vesuviana si segnalano 18 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, 15 le guarigioni accertate. Complessivamente sono 363 i cittadini contagiati attualmente, di questi 26 sono ospedalizzati. Intanto da oggi la Campania è in zona gialla e scattano le misure previste dal nuovo Dpcm varato ieri che conferma il coprifuoco dalle 22 e introduce il divieto di asporto per determinate categorie di attività dalle ore 18 per cercare di limitare l’assembramento di ragazzi nelle strade e nelle piazze.