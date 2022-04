Si è spento Conte Primo Max a 101 anni: "Sui social amava condividere i suoi ricordi"

E' morto a 101 anni, Massimo Albano, conosciuto da tutti come Conte Primo Max. Prima della pensione lavorava nel Banco di Napoli, ricoprendo un ruolo molto importante come responsabile per il Sud.

"Cari amici, Conte Primo Max vi saluta. A nome della famiglia vogliamo ringraziarvi per l'affetto e per la costanza con cui avete seguito il suo profilo. Per lui che, come molti anziani, da due anni non usciva più questa era una finestra aperta sul mondo. Qui amava condividere i suoi ricordi lunghi un secolo. I vostri apprezzamenti lo hanno spinto a farlo fino a qualche settimana fa. I post, da un po', li dettava per poi farseli rileggere. Così come si faceva leggere, soddisfatto, i vostri commenti per poi chiedere: "quanti mi piace ho ricevuto?". Un piccolo vezzo che dava una nota di allegria alle sue giornate. Con curiosità si era avvicinato a questo strumento di comunicazione che utilizzava anche per informarsi. Giornali, radio, TV e internet. Insomma, un lettore attento. Qualche mattina fa, all'amatissima moglie aveva chiesto: "Ma il Mattino, oggi, non l'hanno ancora portato?". Una buona abitudine, quella di tenersi informato, che lo ha tenuto vivo e attento fino alla fine. Tempo fa leggendo sul giornale di pandemie, varie catastrofi e dell'invasione dell'Ucraina, ripeteva: "Ma già la natura fa di tutto per farci fuori... c'era bisogno anche della guerra? Cose da pazzi!". A voi tutti auguriamo di vivere una vita lunga e piena di curiosità come la sua. Grazie, davvero, per il vostro affetto". E' il post di saluto dei familiari sulla pagina Facebook di Conte Primo Max.