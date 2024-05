Ha lottato per 27 lunghi giorni: morto all'alba Vincenzo Fiorillo

Si è chiusa nel peggiore dei modi la vicenda che aveva visto vittima Vincenzo Fiorillo, il commerciante di 91 anni aggredito da un senza fissa dimora di origini tedesche. L'anziano è infatti spirato stamane al Cardarelli di Napoli dove si trovava ricoverato, in condizioni gravissime e con emorragia cerebrale, da 27 giorni.

La vicenda

I fatti risalgono al 1 maggio scorso, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli erano accorsi in via Santa Maria di Costantinopoli n.88, per un'aggressione: sull'uscio del bar di famiglia Vincenzo Fiorillo, l'anziano padre del titolare, era stato aggredito da un giovane senza alcun apparente motivo. Caduto, aveva riportato una grave emorragia cerebrale.

All’arrivo dei militari, l'aggressore, che si era intrattenuto nelle vicinanze, prima aveva tentato di darsi alla fuga e poi, con calci e pugni, aveva opposto resistenza ai militari.

Vincenzo Fiorillo, trasportato in codice rosso in ospedale, da allora era ricoverato in rianimazione al Cardarelli, in pericolo di vita. L'anziano ha lottato strenuamente, grazie alla sua tempra forte, ma non ce l'ha fatta.

L'aggressore, Filix Stoils, tedesco, classe '99, era stato portato in carcere con l'accusa di lesioni gravissime. Per lui adesso chiaramente la posizione si aggrava