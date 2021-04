Lutto a Secondigliano per la morte di un noto commerciante del quartiere: il suo negozio si trova in pieno centro storico. Tanti in queste ore lo stanno ricordando e piangono la sua scomparsa. Un utente social, ad esempio, così ha scritto: "Bravissima persona molto gentile e socievole con cui parlavo molto del Napoli.Non ci posso credere.Che la terra ti sia lieve angelo di Dio.Un abbraccio a tutta la famiglia".