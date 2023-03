Ritrovato agonizzante con un colpo di pistola alla testa: 57enne muore in ospedale

Dramma a Quarto dove un uomo è stato trovato agonizzante nella propria auto. Si tratta di un 57enne di Pozzuoli che presentava una ferita di arma da fuoco alla testa. I soccorsi sono subito scattati. L'uomo è stato trasportato - ancora in vita - all'ospedale di Pozzuoli Santa Maria delle Grazie, ma nonostante gli sforzi dei medici per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Sulla vicenda, avvenuta ieri sera, ci sono ancora indagini in corso e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Intanto, la città ha accolto con dolore la notizia della tragica morte del 57enne.