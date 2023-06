Picchiato e ucciso da due persone: è giallo sulla morte in strada di un uomo

Un uomo non ancora identificato (probabilmente un clochard) è stato trovato senza vita a Pomigliano d’Arco in via Principe di Piemonte. Da accertamenti compiuti durante la giornata sarebbe emerso (poco fa) che la vittima sarebbe stata violentemente percossa da due persone ancora non identificate.

La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico.

I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica.