Dramma della povertà nel cuore di Napoli: clochard muore di freddo in strada

Questa mattina i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, su richiesta del 118, sono intervenuti in piazza Enrico De Nicola a Napoli per il decesso di un uomo, un senza fissa dimora privo di documenti, trovato morto in un giaciglio di fortuna che aveva preparato per la notte, la morte potrebbe essere stata provocata dal freddo.

La vittima sarebbe un uomo tra i 30 e i 40 anni di origine nord africana. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia.