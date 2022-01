Lutto nel mondo dello sport: addio allo storico massaggiatore

Lutto in città per la morte di Clemente Colle, storico massaggiatore - tra le altre - del Napoli Basket. Una grande perdita per il mondo dello sport che in queste ore lo piange. Sono tanti, infatti, i messaggi di cordoglio pubblicati sui social per la sua scomparsa.

Tra questi c'è anche il ricordo del figlio Alessandro (Alex Colle), dj e volto noto di Radio Ibiza: "Le tue mani erano miracolose... hai guarito tante volte me e chissà quanti atleti, sportivi e non... Ma ovviamente non eri solo questo, ma molto altro. Un padre e un grande amico di tutti. Oggi sei volato in cielo e voglio ricordarti così".