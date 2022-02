Dolore in città per la morte improvvisa di Claudio: lascia moglie e figli

Lutto a Bacoli per la morte improvvisa di Claudio Schiano. Il 61enne, stimato imprenditore e componente del comitato quartiere Baia, lascia la moglie Maddalena e i figli. In tanti in queste ore, sui social, stanno esprimendo il proprio dolore per questa scomparsa prematura. Diversi i messaggi di cordoglio condivisi, così come sono diversi i messaggi in ricordo di un uomo benvoluto.

La notizia della morte di Claudio ha fatto subito il giro dei social. Nel gruppo del comitato è comparso questo messaggio: "Con grande tristezza e commozione oggi ci lascia improvvisamente il nostro componente del Direttivo Claudio Schiano siamo scioccati per questa improvvisa e prematura notizia Claudio era una persona eccezionale in uomo ed imprenditore che amava Baia sempre disponibile per tutto scrivo queste parole con grande difficolta' trattengo le lacrime astento Ciao CLAUDIO ci mancherai Il Direttivo del Comitato di Quartiere di Baia Gennaro Di Meo Lello Gargiulo Francesco Cascella ed il Comitato tutto si stringe al dolore della famiglia Schiano".