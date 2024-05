Addio al "re" dei sub napoletani: è morto Claudio Ripa

Lutto a Napoli per la morte di Claudio Ripa, considerato il "re" dei sub partenopei e non solo. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa, via social, dalla figlia Valentina: "Care e cari, papà è andato in cielo stanotte. Siamo sereni e grati per la lunga e intensa vita che ha vissuto e per tutto l'amore e la bellezza che abbiamo potuto condividere con lui e so che in tanti gli volete e ci volete bene. So anche che non sarò brava a rispondere ma poi avremo tempo".

I funerali si terranno domani, sabato 25 maggio, alle ore 12 presso la Chiesa S. Maria Santissima del Buon Consiglio in via Posillipo 257, vicino piazza S. Luigi. Intanto, sono numerosi i messaggi comparsi sui social per ricordarlo. Uno di questi porta la firma di Giuseppe: "Provo una profonda tristezza! Il mio carissimo amico e maestro Claudio Ripa ci ha lasciato. Claudio è stato un grande subacqueo e fotografo, campione di apnea e pionere del reportage sottomarino, ma soprattutto una persona dotata di straordinaria gentilezza e disponibilità. Quando ho iniziato la mia carriera professionale di reporter mi sono rivolto a lui per avere consigli; mi ha sempre accolto con affetto in casa sua e mi fornito tanti preziosi insegnamenti. Esprimo le mie più sentite condoglianze a Eliana, Valentina, Roberto e tutta la famiglia".