E' morto il dottor Ferraro: "Un vero guerriero. Hai affrontato tutto con il sorriso"

Si è spento al Vomero il dottor Claudio Ferraro, noto medico molto stimato nel quartiere. Il professionista era stato colpito da un brutto male che dopo una lunga battaglia non gli ha lasciato scampo.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social e non solo per Ferraro.

"Per tanti eri il dottore buono per me eri e resterai l'amico di sempre da 40 anni circa, uomo generoso, gentile, ottimista...il vero guerriero che ha affrontato il tutto col sorriso...mi mancherai Claudione", è il post di addio di un'amica di Ferraro sulla pagina Sanapolis.