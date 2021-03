Anche Napoli piange Claudio Coccoluto: il "re" dei dj italiani

Il mondo della musica e del clubbing piangono Claudio Coccoluto, 59 anni, dj internazionale protagonista in consolle da oltre quarant’anni. L’artista, originario di Gaeta, in provincia di Latina, era molto amato a Napoli e in tutta la Campania dove spesso si è esibito, soprattutto in collaborazione con gli Angels of Love. Coccoluto si è spento, per un brutto male che lo aveva colpito circa un anno fa, durante la notte nella sua casa di Cassino. Lascia la moglie Paola e i figli Gianmaria e Gaia.

"Maestro immenso"

Come detto, anche Napoli piange la scomparsa di "Cocco" - come tutti amavano chiamarlo - e tanti sono i messaggi che in questi minuti stanno circolando sui social. Tra questi quello di Marco Corvino, noto dj napoletano: " Negli anni 90 mi hanno detto che ero il tuo figlioccio, da te ho imparato tanto , con te ho avuto tanti confronti spesso non belli, tra noi amore e odio, ma alla fine c’era sempre un rispetto reciproco, mi dispiace tantissimo R.I.P. Claudio Coccoluto". Ricordo commosso anche da parte di Roberto Biccari: "Sono in lacrime... Mi ricordo quando ci sentivamo o ci incontravamo e mi dicevi: " Si ffort ?maginary Boy" R.I.P. MAESTRO IMMENSO".

"Serate magiche grazie a te"

Coccoluto viene ricordato anche dal noto speaker partenopeo Gianni Simioli: "No, Claudio. Rivoglio quelle serate a Riccione. Rivoglio quelle notti tra Napoli e Caserta. Rivoglio le prime volte che venivo a sentirti a Sperlonga, GAETA, Formia. Ecco, oggi mi sento davvero invecchiato. Ti voglio bene". Per lui anche messaggi dal mondo della tv, come quello di Caterina Balivo: "Serate magiche al Goa grazie alla tua musica, ancora non credo che sei andato via. Ciao Cocco".