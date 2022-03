Lutto in città per la morte di Ciro, il nipote: "Mi mancherà tutto di te"

Lutto a Napoli per la morte di Ciro Ricchezza. Originario di San Giorgio a Cremano, Ciro era un imprenditore molto amato. Molti lo ricordano anche per la sua grande passione per la musica.

Tanti i messaggi in suo ricordo. Tra questi c'è quello del nipote Massimiliano: "Con te se ne va oggi un pezzo di me... zio Ciro Ricchezza, tu per me sei stato padre,confidente,datore di lavoro, mi hai insegnato cosa vuol dire la parola sacrificio con impegno e costanza, mi hai fatto crescere, mi mancherà tutto di te, anche i nostri litigi per colpa dei nostri caratteri troppo simili e testardi. Spero solo di averti reso orgoglioso di me in questi anni passati fianco a fianco. Farò tesoro dei tuoi insegnamenti.... tu però guida i miei passi come hai sempre fatto. Oggi più di ieri"...