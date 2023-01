Lutto nella Arenaccia per la prematura scomparsa di Ciro Raia. Ciro, da tutti conosciuto come "Cirillino, è venuta a mancare all'età di 54 anni. Lascia la moglie e i figli. I funerali si terranno domani alle ore 10,30 presso la chiesa di Santa Maria della Fede a Napoli.

Sui social tanti i messaggi per lui. "Resterai per sempre nei nostri cuori. Ciao Gigante Buono….!!!! R.i.P.", si legge in un post.