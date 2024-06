Il movimento disoccupati piange Ciro: "Ricordiamo tutti i momenti passati insieme"

Lutto nel movimento disoccupati "7 Novembre" per l'improvvisa e prematura scomparsa di Ciro Petrucciolo. L'annuncio è arrivato via social facendo registrare tanti commenti di cordoglio per la famiglia e in ricordo del signor Ciro.

"Ciao Ciro: vivrai nella nostra lotta! I compagni e le compagne dei disoccupati organizzati si uniscono al dolore della famiglia di Ciro Petrucciolo che oggi ci ha abbandonato. Ci ricordiamo tutti i momenti passati insieme. Tutto il movimento di lotta lo ricorda e tutto il movimento continuerà con più rabbia a lottare anche per lui", si legge nel post.