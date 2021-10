Lutto nella moda napoletana: addio a Ciro Paone, "papà" di Kiton

Lutto nella moda napoletana per la morte di Ciro Paone, storico fondatore del marchio Kiton. Partito da un laboratorio di Arzano, Paone ha portato i suoi capi in giro per il mondo, diventando uno dei brand più richiesti anche da personaggi famosi. Tutto nacqua nel 1956 fino alla nascita del marchio arrivata nel 1968.

Più di 73 gli show-room in tutto il mondo, 5 solo in Italia, hanno fatto di Paone uno degli imprenditori e "artisti della moda" napoletani più amati. Nel 1999 il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo nominò anche Cavaliere del Lavoro. In queste ore tanti lo piangono e sui social sono decine i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa.