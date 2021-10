Lutto nella politica, addio a Ciro Monaco: il messaggio commovente della figlia

Lutto nella politica napoletana per la morte di Ciro Monaco. Classe '49, Monaco ha rivestito la carica di consigliere comunale e di segretario generale di AssoConsum. Tanti i messaggi di cordoglio che, in questi giorni, gli sono stati dedicati. Tra tutti spicca quello della figlia Ketty. che gli ha dedicato il commovente componiemento di Harry Scott Holland, "La morte non è niente".

Messaggi anche da chi lo ha conosciuto per il suo impegno politico e social. Grabiele, ad esempio, così lo ricorda: "Caro Ciro Monaco, il consumerismo campano con la tua scomparsa perde un grande guerriero esperto di politica. Assoutenti Campania porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed al tuo piccolo bambino".