Addio a Ciro "A' Cummar": lutto per la morte improvvisa

Lutto a Torre del Greco per l'improvvisa scomparsa di Ciro Maisto. Ciro, da tutti conosciuto come "A' Cummar" aveva solo 46 anni. L'intera città, in queste ore, si stringe al dolore dell,a famiglia e di quanti lo hanno conosciuto.

Tanti i messaggi per lui sui social. Francesco, ad esempio, scrive: "Una brutta notizia che non avrei mai voluto, un fratello , un grande amicone , resterai sempre nei nostri cuori fratm ciru' , R.I.P , ora potrai riabbracciare i tuoi cari , sei nel cuore di martiri d'africa , sei nel cuore di un mondo intero , ti voglio bene cumma".

Poi, c'è il messaggio di Massimo: "Non posso non dire 2 parole AMICO MIO SIAMO I GIOVANI DELLA VESUVIANA QUELLI PAZZI QUELLI SCALMANATI QUELLI CHE FONDAMENTALMENTE SONO DEI BRAVI RAGAZZI ECCO.... TI PORTERÒ SEMPRE NEL MIO CUORE CIRUZZ IL BELLO ERA QUANDO MI INCONTRAVI ED ESCLAMAVI GIAKKE' SI O NUMMER 1 A'CUMMAR TVB AMICO MIO Ciro Maisto R. I. P".

I funerali di Ciro si terranno domani 3 maggio alle 16.30 nella chiesa della SS. Annunziata in Largo dell’Annunciazione a Torre del Greco.