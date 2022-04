E' morto Ciro D'Amore stroncato da un tumore: aveva solamente 26 anni

Si è spento a soli 26 anni Ciro D'Amore, laureato in legge, con il sogno di diventare magistrato. Il giovane era stato colpito da un carcinoma alla lingua. Dopo chemio e radioterapia al Pascale di Napoli aveva proseguito le cure a Milano, dove era stato sottoposto anche ad una serie di delicate operazioni. Purtroppo la metastatizzazione del tumore in altre parti del corpo non gli ha lasciato scampo.

Per Ciro era stata anche lanciata nei mesi scorsi una raccolta fondi sanitaria su iniziativa dei parenti.

I funerali di Ciro, che risiedeva in via Bellini a Napoli, si terranno alle ore 9.30 nella chiesa di via Santa Maria della Fede di Napoli.