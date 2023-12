Aeronautica in lutto, Ciro Borrelli si spegne a 54 anni

Nella mattinata di oggi 30 dicembre, nel Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale a Castelfranco Veneto, il personale del 51° Stormo Caccia, in occasione dei funerali, si è unito in un forte abbraccio alla famiglia del Primo Luogotenente Ciro Borrelli, prematuramente scomparso all’età di 54 anni a causa di un improvviso malore che lo ha strappato all’affetto della moglie Angelita, della figlia Federica e di tutta la sua famiglia. A riportare la notizia sono i colleghi di TrevisoToday.it.

Originario di Napoli, Il Sottufficiale ha iniziato la sua carriera professionale presso il 2° Stormo, prima nella sede di Treviso e successivamente in quella di Rivolto (UD), per poi essere assegnato dal 2002 al 51° Stormo, ricoprendo con instancabile impegno numerosi incarichi nel settore tecnico della manutenzione dei velivoli e negli ultimi anni presso l’Ufficio Operazioni. Figura di riferimento per tutti i colleghi per le sue doti professionali ed umane, Ciro era molto conosciuto nella comunità in cui viveva.

Nel suo intervento, Il Comandante del 51° Stormo, Col. Emanuele Chiadroni, ha voluto sottolineare la stima che aveva nei confronti di Ciro per le sue qualità professionali ed umane, nonché la vicinanza ed il cordoglio alla famiglia a nome di tutto il personale dello Stormo.