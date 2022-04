E' morto ieri all'età di 84 anni “Ciccio ‘o sellaio". Francesco Barberisi, residente da sempre a Marano di Napoli, era uno degli ultimi sellai della provincia di Napoli. Lavorava al corso Vittorio Emanuele di Marano.

Barberisi era molto apprezzato e aveva clienti sia in Campania che nel Lazio.Lutto in tutta Marano per Ciccio.