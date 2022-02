Christian ucciso da un brutto male a soli 25 anni: fissata la data dei funerali

Lutto e lacrime per la morte di Christian Imparato, il 25enne ucciso dalla leucemia dopo una lunga battaglia. Amici e parenti si preparano per dargli l'ultimo saluto. Dopo la cremazione, l'urna con le ceneri del giovane arrivarà presso la Parrocchia "Gesù Divin Maestro" di Quarto. L'appuntamento è fissato per domenica 20 febbraio 2022, alle ore 14:30.

Il giovane, agente della Penitenziaria in servizio presso il carcere “Due palazzi” di Padova, lascia un grande vuoto. Sono tanti i messaggi che nei scorsi giorni sono stati dedicati alla sua memoria o di vicinanza alla famiglia.

Distrutti anche i colleghi. Il messaggio di uno di questi recita: "Penso che la vita è ingiusta, un’ora fa ci lascia per sempre il nostro collega e amico Cristian Imparato per una grave malattia. Tutti noi della Polizia Penitenziaria siamo tristi per questa brutto lutto, ciao Cristian sarai sempre in noi".