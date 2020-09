Malore in campo, muore a 22 anni giovane calciatore napoletano

E' morto a soli 22 anni Christian Dell'Aversano, giovane calciatore della Boys Melito. Ieri sera il ragazzo giocava una partitella quando si è accasciato a terra, probabilmente in seguito a un infarto. Inutili i tentativi di soccorso. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia, che arrivano anche dalla Lega di Serie D della Campania: "Non ci sono parole, solo tanto dolore, per l'improvvisa scomparsa del calciatore 22enne Christian Dell'Aversano. Un abbraccio forte alla famiglia del giovane atleta e alla società Melito". "Condoglianze alla famiglia, ci ho giocato contro sono addolorato da questa notizia", scrive un altro giovane calciatore.

I funerali si terranno domani 20 settembre alle 13:30 nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Melito di Napoli.