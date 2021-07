Muore al Centro Direzionale, pochi giorni fa aveva ricevuto la seconda dose di vaccino

Lutto a Marano per la morte di un 55enne. L'uomo, così come riporta TerraNews, sarebbe morto a seguito di un malore mentre si trovava per una commissione al Centro Direzionale di Napoli. Stando alle prime notizie, il 55enne si era sottoposto alla seconda dose del vaccino anti-Covid Pfizer.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi e, dopo la richiesta della famiglia, il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per accertare le effettive cause del decesso. L'uomo, inoltre, pare soffrisse di una lieve forma di diabete. Sgomento, intanto, a Marano dove l'uomo abitava con la famiglia nei pressi della chiesa San Ludovico d’Angiò.