Si sente male mentre aspetta di fare le analisi: morto un uomo

Lutto a Mugnano dove un uomo ha perso la vita mentre era in un centro diagnostico per delle analisi. Il 70enne, molto noto in città, si era recato di buon mattino presso un centro di via Napoli, ma mentre era in bagno è stato colpito da un malore risultato fatale.

Come riporta TerraNostraNews, i soccorsi sono stati immediati, ma purtroppo per l'anziano non c'era nulla da fare. Sul posto, oltre agli uominin del 118, anche una pattuglia dei Carabinieri.