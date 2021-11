Lutto nel mondo dell'Università, è morto il professor Genovese

Si è spento il professor Celestino Genovese, psicoanalista ed ex docente di psicologia dinamica dell'allora Seconda Università degli studi di Napoli. La conferma arriva direttamente dal profilo Facebook dello stimato professore: "Ci dispiace moltissimo comunicare che purtroppo questa notte Celestino è venuto a mancare. Non essendo credente, aveva espresso la volontà di non avere un funerale celebrato in Chiesa e di essere cremato. Per tutti quelli che vogliano porgere un saluto, casa nostra in Via Ugo Ricci sarà aperta questa Domenica, dalle 10:00 alle 19:00". Scrivono la moglie Rossella e il figlio Fabrizio.

"I suoi contributi scientifici citati da autori di tutto il mondo"

Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Genovese. "Ero in CNOP questa mattina quando ho appreso, con immenso dispiacere, della scomparsa del prof. Celestino Genovese. Psicoanalista, già professore di psicologia dinamica all’allora Seconda Università degli studi di Napoli e già presidente del Centro Napoletano di Psicoanalisi. I suoi contributi scientifici sul setting sono citati da autori di tutto il mondo. Ho avuto l’onore di averlo come relatore per la tesi triennale e specialistica, un mentore, un uomo di straordinaria cultura e raffinatezza. La sua ironia ha reso, per molte e molti di noi, piacevole e stimolante il percorso universitario. Non posso fare a meno di ricordare i lunghi confronti iniziati in facoltà e proseguiti poi nel suo studio professionale, a testimonianza della sua costante disponibilità nonostante i tanti impegni. Alla famiglia e a tutti coloro che hanno potuto condividere con lui pezzi importanti di vita giungano le più sentite condoglianze dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania".