Tragedia all'ippodromo di Agnano: il cavallo Solo Caf muore durante la gara - VIDEO

Dramma all'ippodromo di Agnano dove un cavallo è morto durante una corsa. La tragedia è avvenuta lo scorso 27 gennaio mentre era in corso il Premio Città Francesi. Solo Caf era un cavallo trottatore, baio maschio di 12 anni. disputato 213 corse, vincendone 23, per un totale di circa 97mila euro di montepremi vinti.

L'animale, nel corso della gara, si è accasciato. La gara è stata subito sospesa (poi è stata ripetuta). Su Solo Caf, come da prassi, sono stati eseguiti i test anti-doping, ma non l'autopsia. Proprio su questo punto batte l'associazione Horse Angels che vuole chiarezza sulla vicenda.

In un comunicato - che accompagna anche le immagini della gara - l'associazione scrive: "Sarà l'ennesima morte in ippodromo in giornata di corse senza un perché? Da addebitare alla fatalità? Ci auguriamo che sia la volta buona in cui è identificato un responsabile che non sia la sorte. Solo Caf lo meriterebbe, se non altro per tutti i soldi pubblici spesi per tenere aperti gli ippodromi e finanziare la filiera delle corse".