Il Covid uccide Cataldo Aprea: addio al "re" del gozzo

Lutto a Sorrento per la morte di Cataldo Aprea. Il 71enne maestro d'ascia è stato portato via dal Covid. Aprea era il primo di sei fratelli, tutti appartenenti alla storica famiglia conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la realizzazione della tipica imbarcazione sorrentina: il gozzo. La notizia della morte di Cataldo Aprea è stata diffusa dai familiari con una nota.

"Uno dei pilastri della nostra azienda"

"Oggi è un giorno triste per noi - scrivono dal cantiere navale - Ci lascia uno dei nostri Fratelli, uno dei pilastri della nostra azienda. Cataldo era un uomo buono, silenzioso, un lavoratore instancabile, sempre pronto ad aiutarci nei momenti di difficoltà. Molti di noi hanno appreso da lui, la sua arte senza età".

"Lui ci accompagnerà ogni giorno"

"Il suo compito - continua la nota - era quello di iniziare la lavorazione di una barca, proprio come ha fatto con la nostra azienda, iniziarla e porre il suo bene davanti a tutto. In cantiere ci mancherà, le sue mani saranno insostituibili, ma lui ci accompagnerà ogni giorno. Il nostro dolore si stringe alla sua famiglia, sua moglie e i suoi figli. La nostra promessa è che non saranno mai lasciati soli".