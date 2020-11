Lutto per Tommaso Casillo, ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania

"Oggi è venuto a mancare mio fratello Giovanni": con poche, semplici parole l'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania annuncia sulla sua bacheca Facebook la morte del fratello.

Tra i candidati più votati alla tornata elettorale d'autunno per il rinnovo del Consiglio regionale, anche se non eletto, sempre su Facebook, Tommaso Casillo spiega: "Molti mi chiedono quando ci sono i funerali per manifestare un affettuoso sentimento di vicinanza e solidarietà. Nel ringraziare quanti hanno voluto e vorranno esprimerci un pensiero di conforto vi informo che le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. A volte la responsabilità e l'opportunità prevalgono sull'affetto. Grazie".