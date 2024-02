Carmine muore a 20 anni nel sonno: era all'estero per lavorare

Lutto a Napoli per l'improvvisa e prematura scomparsa di Carmine Sperone, 20 anni, originario di Cavalleggeri nel quartiere Fuorigrotta. Il giovane è deceduto a causa di un malore improvviso che l'ha colpito nel sonno. Il giovane si trovava a Berlino dove lavorava come chef in un ristorante. Tanti i messaggi di cordoglio sui social: “Spero domani di svegliarmi e sapere che stavo sognando un incubo, non puoi lasciarci così giovane la vita è ingiusta” scrive, ad esempio, Armando. Le cause che hanno portato alla morte del giovane verranno chiarite dall'autopsia.

La famiglia di Carmine ha anche lanciato un appello per la raccolta di 7mila euro che servono per riportare il corpo di Carmine a Napoli. “A tutti voi chiediamo aiuto per portare il nostro Carmine dalla Germania nel suo quartiere e per fare questo abbiamo bisogno di tt voi le spese sono troppe potete fare il bonifico su questo iban che vi ho postato e della sorella Annalisa sperone i soldi vanno direttamente a loro ragazzi diamo una mano a questa famiglia ci spero siamo tanti c’è la possiamo fare vi ringrazio a nome della famiglia”, si legge in un post.