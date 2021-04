"Non è riuscito a sconfiggere il Covid", muore carabiniere di 57 anni

Carmine La Falce, carabiniere di 57 anni, è morto dopo un mese di ricovero all’ospedale San Leonardo di Castellammare per Covid. La sua vita si divideva tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Da qualche anno non era in servizio per problemi di salute.

Cordoglio

"Squilla il telefono e ti danno una notizia che mai avresti voluto avere. Carmine La Falce non è riuscito a sconfiggere il COVID. Carmine un ragazzo sempre con il sorriso,sempre disponibile un ragazzo d’oro. In un attimo ripercorri l’infanzia passata insieme. Riposa in pace amico mio", scrive Vincenzo, uno dei tanti amci di Carmine, che in queste ore gli stanno tributando un ultimo saluto.