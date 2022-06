Carmine ucciso da un brutto male, il dolore del papà: "Non ho parole"

Lutto a San Giorgio a Cremano per la prematura morte di Carmine Franzese. Il giovanissimo è stato portato via da un brutto male, mentre era ricoverato all'ospedale Santobono. Tanti i messaggi per lui, anche sui social. Tra tutti spicca quello del padre Paolo che dedica un lungo post al figlio.

"Carmine, amore mio. Figlio mio! Figlio della Vita! Quanto amore. Non ci sono parole! Facile uscirne così. Quando “non ci sono parole” bisogna trovare le parole. Quelle parole giuste, è la nostra abilità. L’Essere Umano ha la parola che lo distingue da tutti gli altri esseri viventi. La parola che crea. La parola che distrugge.

Le parole hanno un grande potere. Come un alchimista trasforma un semplice metallo in oro. Devo trovare la forza di trasformare questo dolore straziante. Ma in cosa posso trasformarlo? In cosa? Per ora non riesco. Non riesco! Anzi, devo sprofondare nel dolore dei dolori. Il dolore dei dolori. ?Dolore inenarrabile. Il “per sempre”. La perdita del tuo Amore. Delle tue carezze. Di tutto te. Figlio mio. Mammmmamia! Amore mio. Amore mio. Amore mio. Accompagnateci. Stringeteci forte. Abbracciamoci! Tutti", scrive Paolo.