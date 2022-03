Legacoop Campania, si è spento Carmine Esposito: lascia due figlie e la moglie

"Oggi abbiamo perso una persona cara, un Cooperatore, un amico, oggi Carmine Esposito ci ha lasciati e ancora siamo increduli, storditi da una notizia che non avremmo mai voluto ricevere e non avremmo mai voluto dare.

Il primo pensiero va alla cara Angela, sua moglie, e alle sue splendide figlie, Martina e Chiara, a tutti i suoi cari a cui ci stringiamo in un abbraccio non formale ma sentito profondamente. Oggi per noi è stata una giornata di silenzio, di ricordo, sperando di risvegliarci da un brutto sogno.

Sono pochi i Cooperatori e le Cooperatrici che non l'hanno conosciuto. E' stato per anni Direttore della Legacoop Campania e ha dato lustro alla nostra associazione arrivando ad essere tra i componenti del Coordinamento Nazionale Vigilanza di Legacoop Nazionale.

Uomo colto e grande professionista era innamorato della cooperazione. Ognuno di noi sicuramente ne serba un ricordo particolare, come era lui. Io penso alle nostre interminabili discussioni politiche, ai nostri confronti sulla teoria e prassi cooperativa, alle risate per niente, al tuo stile casual che preannunciava tempesta, alle tue poesie, ai tuoi racconti, ai nostri silenzi ristoratori dopo ore di lavoro, al capirsi senza bisogno di dire niente, nel bene e nel male, al consegnarmi sempre missioni impossibili. Resto in silenzio Carmine, aspettando i tuoi inconfondibili passi e il tuo sguardo ironico e gentile che mi saluta".

E' il post di cordoglio di Anna Ceprano, presidente Legacoop Campania, per la scomparsa di Carmine Esposito, per anni direttore di Legacoop Campania.