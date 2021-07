Lutto nel napoletano: addio a Carmine detto "Krol"

L'uomo era un noto cardiologo, ma in molti lo ricordano per il suo impegno politico

Lutto a Sant’Anastasia per la morte di Carmine Esposito, noto cardiologo conosciuto con il soprannome Krol, per la sua grande passione per il calcio. A dare l’annuncio della sua dipartita è stato il gruppo politico Popolari e Riformisti: “Con enorme tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro amico Carmine Esposito Krol Un grande combattente, una persona perbene. Il gruppo popolari e riformisti esprime il proprio cordoglio alla famiglia. Ciao Krol”.

Tanti i messaggi che in queste ore sono comparsi sui social per ricordare una persona sempre disponibile e impegnata in città anche politicamente.