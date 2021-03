Lutto ad Afragola: morto l'ex consigliere Carmine Bencivenga

Il messaggio di cordoglio del Commissario Prefettizio per la famiglia

Lutto ad Afragola per la morte dell’ex consigliere comunale Carmine Bencivenga. A darne notizia è il comune di Afragola che, via social, ha diffuso il messaggio di cordoglio del commissario prefettizio. “Il Commissario Prefettizio partecipa al lutto che ha colpito la famiglia Bencivenga per la dipartita di Carmine, già consigliere comunale”, si legge su un manifesto funebre.

Solo pochi giorni fa la comunità afragolese si è ritrovata a pingere la scomparsa di altri due politici illustri: l'ex sindaco Rocco Fusco e l'ex consigliere Aldo Casillo.