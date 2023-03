Noto commerciante muore dopo un malore: "Era una colonna del quartiere"

Lutto a Napoli per la prematura e improvvisa scomparsa di Carlo Zolati. L'intera zona dei Ponti Rossi, in queste ore, si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Zolati, noto, commercianti, viene ricordato anche sui social con tanti messaggi. “Mi dispiace tantissimo era così solare sempre allegro ti veniva voglia di andare nel suo negozio riposa in pace. È andato via una colonna dei Ponti Rossi“, si legge in un post.

I funerali si sono tenuti ieri pomeriggio presso la parrocchia di San Tarcisio in via Ponti Rossi.