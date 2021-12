Tragedia di Natale, 30enne muore in un incidente mentre è lontano da casa per lavoro

Lutto nella città di Afragola. Carlo Vasaturo, 30enne originario di Maddaloni ma residente nella città dell'hinterland partenopeo, è morto la scorsa notte in un grave incidente stradale avvenuto su via di Portonaccio a Roma. L'uomo era nella capitale per lavoro.

La tragedia è avvenuta intorno alle 2 all'altezza di via Tiburtina. Il 30enne ha perso il controllo della Ford Fiesta che stava guidando e si è schiantato contro un muro. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario giunto sul posto.

Come riportato da Mauro Cifelli su RomaToday, sono ancora da accertare le cause di quanto accaduto. Fra le ipotesi non si escludono il malore, un colpo di sonno o una distrazione alla guida. Da escludere invece, secondo i primi rilievi scientifici svolti sul posto dagli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale, il coinvolgimento di altri veicoli. Sono state acquisite le immagini della zona.