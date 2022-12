Scomparso dopo una serata in discoteca: il corpo di Carlo ritrovato in un canale

Carlo Solofra: il 43enne originario di Torre Annunziata scomparso a La Spezia è stato ritrovato senza vita. Il tragico epilogo questa mattina. Dell'uomo non si avevano più notizia dopo una serata in discopteca. La mamma, non vedendolo tornare, ha lanciato l'allarme. I carabinieri si sono messi sulle sue tracce, ma purtroppo il 43enne è stato ritrovato senza vita.

A riportare la notizia della morte di Solofra è su Twitter la trasmissione ‘Chi l’ha visto?”: “Ritrovato purtroppo senza vita l’uomo scomparso l’11 dicembre in provincia di La Spezia. Il corpo rinvenuto in un canale nei pressi di #Sarzana. In corso accertamenti sulle cause della morte“. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. La salma nelle prossime ore potrebbe essere sequestrata per l'autopsia che ne chiarirà i motivi del decesso.