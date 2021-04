Lutto nella Polizia municipale: addio a Carlo Marigliano

Lutto ad Ottaviano per la morte di Carlo Marigliano, ennesima vittima del Covid. Ad annunciare la scomparsa di Marigliano - una vera istituzione nel corpo di Polizia municipale cittadino - è stato il sindaco Luca Capasso:

"Carlo Marigliano ha rappresentato una istituzione del nostro comando di polizia municipale, coordinatore per molti anni e sempre punto di riferimento, soprattutto per i più giovani, che da lui hanno imparato tanto. Il covid ha portato via anche lui, condoglianze sentite alla famiglia ed in particolare al nipote Giorgio, nostro assessore".