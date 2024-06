Addio a Carlo Giorleo medico gentiluomo

Carlo Giorleo è stato uno degli ultimi grandi medici gentiluomini: dotato di una rara signorilità, nel suo campo brillava. Autore di pubblicazioni, consulente del Tribunale di Napoli nell'ambito della Medicina legale, aveva ricoperto posizioni apicali nell'Istituto nazionale della previdenza prima di dedicarsi alla libera professione.

Un medico vero

Sempre disponibile, gentile, affabile, si era tra l'altro fatto apprezzare tantissimo dal pubblico televisivo partecipando a trasmissioni su sanità e salute in cui aveva dato preziose indicazioni su questioni assai complesse come la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'invalidità civile e la relativa valutazione. Soprattutto era un punto di riferimento per tantissimi, non solo a Napoli, che sapevano di poter sempre contare su di lui per un consiglio, un conforto, un aiuto. Carlo Giorleo era infatti un medico vero, fedele al Giuramento di Ippocrate che impone di soccorrere chi soffre.

Il mare nel cuore

Amante del mare, splendido anfitrione, era anche un cuoco divino, con una particolare predilezione per i risotti e le preparazioni a base di pesce. Le sue cene di Ferragosto (ogni volta riusciva a battere il record dell'anno precedente portando a cottura perfetta sulla brace salmoni sempre più enormi) entrano di diritto nella storia delle più belle serate ischitane.

La malattia

Dirgli addio per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo è difficile e doloroso.

Carlo aveva scoperto di essere malato ai primi di maggio. Una difficoltà a deglutire che lui, da medico esperto, aveva subito inquadrato. Gli esami diagnostici gli hanno purtroppo dato ragione: un carcinoma tra i più rari e aggressivi lo ha divorato in meno di due mesi. Alla famiglia e agli amici più cari aveva detto da subito che stava per andarsene e di non volere alcun accanimento terapeutico.

Se ne è andato con eleganza, come ha vissuto, lasciando il suo ultimo sguardo al grande amore e compagna di tutta una vita, Gabriella Speranza. Con lei Carlo lascia i figli Federica, esperta di diritto, che emozionato e commosso aveva accompagnato all'altare lo scorso autunno, e Gianmarco, che dal papà ha derivato l'eleganza e la generosità, odontoiatra.

I funerali questo pomeriggio, venerdì 28 giugno, alle ore 17.30, nella Chiesa di Santa Maria dell'Aiuto, nell'omonima via, nel cuore del Centro Storico, dove Carlo ha vissuto la giovinezza.